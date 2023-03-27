Повідомляється, що один із ключових акторів God of War: Ragnarök натякнув шанувальникам, що вони ще побачать його персонажа.

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На виставці PAX East 2023 одним зі спікерів став Бен Прендергаст. Стверджується, що під час спілкування, актор розповідав про свою роль скандинавського бога Тюра у грі від SONY та навіть запевнив фанатів, що його персонаж може повернутися на екрани.

І я скажу ось що – це не востаннє, коли ви бачили Тюра, – сказав Прендергаст.

Шанувальники франшизи одразу почали будувати припущення що ж могли означати ці слова артиста.

Зокрема, мова могла йти про майбутній телесеріал God of War, над яким розпочали спільну роботу Amazon Studios та Sony Pictures Television у співпраці з PlayStation Productions.

Трейлер гри God of War: Ragnarök – відео

Також існує варіант, що актор мав на увазі ймовірне доповнення для God of War: Ragnarök. Зрештою, залишається й найбільш фантастичний варіант – пряме продовження гри.

Геймери в мережі одразу пригадали єгипетські татуювання на руці Тюра і припустили, що на нас може чекати нова глава пригод могутніх богів, цього разу в рамках подорожі в царство пірамід та фараонів.

Що з цього виявиться правдою покаже лише час.