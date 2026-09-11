Планы по созданию игрового гиганта

Сделка по переходу EA в частную собственность инвесторов во главе с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии за 55 миллиардов долларов была заключена 4 августа 2026 года. Теперь новые владельцы намерены объединить издателя с группой Savvy Games, созданной в 2021 году для миллиардных инвестиций в отрасль. Главной целью этой группы назвали достижение лидерства в игровой индустрии к 2030 году. Об этом пишет GamesRadar.

Объединение состоится только после того, как Savvy завершит сделку по покупке китайской студии Moonton за 6 миллиардов долларов. Представители EA и инвестиционного фонда отказались от комментариев.

В случае успеха слияния спортивные франшизы EA окажутся под одной крышей с мобильными хитами Pokemon Go и Monopoly Go от компании Scopely. Саудовская Аравия уже вложила 38 миллиардов долларов в развитие Savvy, поэтому покупка и объединение одного из крупнейших издателей США за 55 миллиардов долларов может привлечь пристальное внимание антимонопольных органов.

Опасения разработчиков и будущее компании

Сделка вызвала волну беспокойства среди сотрудников из-за возможных массовых увольнений с целью сокращения годовых расходов на 700 миллионов долларов. Однако компания успокаивает:

Наша творческая свобода и ценности, ориентированные на игроков, останутся незыблемыми,

– прокомментировало руководство EA.

Несмотря на эти заявления, сотрудники опасаются цензуры со стороны нового руководства.

Проекты просто не получат одобрения, если они четко не соответствуют пожеланиям правительства Саудовской Аравии,

– рассказал один из сотрудников EA.

Новая стратегия Саудовской Аравии может существенно изменить привычный уклад работы компании и повлиять на разработку будущих игровых проектов.