Планы по созданию игрового гиганта
Сделка по переходу EA в частную собственность инвесторов во главе с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии за 55 миллиардов долларов была заключена 4 августа 2026 года. Теперь новые владельцы намерены объединить издателя с группой Savvy Games, созданной в 2021 году для миллиардных инвестиций в отрасль. Главной целью этой группы назвали достижение лидерства в игровой индустрии к 2030 году. Об этом пишет GamesRadar.
Объединение состоится только после того, как Savvy завершит сделку по покупке китайской студии Moonton за 6 миллиардов долларов. Представители EA и инвестиционного фонда отказались от комментариев.
В случае успеха слияния спортивные франшизы EA окажутся под одной крышей с мобильными хитами Pokemon Go и Monopoly Go от компании Scopely. Саудовская Аравия уже вложила 38 миллиардов долларов в развитие Savvy, поэтому покупка и объединение одного из крупнейших издателей США за 55 миллиардов долларов может привлечь пристальное внимание антимонопольных органов.
Опасения разработчиков и будущее компании
Сделка вызвала волну беспокойства среди сотрудников из-за возможных массовых увольнений с целью сокращения годовых расходов на 700 миллионов долларов. Однако компания успокаивает:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Наша творческая свобода и ценности, ориентированные на игроков, останутся незыблемыми,
– прокомментировало руководство EA.
Несмотря на эти заявления, сотрудники опасаются цензуры со стороны нового руководства.
Проекты просто не получат одобрения, если они четко не соответствуют пожеланиям правительства Саудовской Аравии,
– рассказал один из сотрудников EA.
Новая стратегия Саудовской Аравии может существенно изменить привычный уклад работы компании и повлиять на разработку будущих игровых проектов.