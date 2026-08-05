Electronic Arts окончательно переходит в собственность Саудовской Аравии и зятя Трампа

Игровая индустрия стала свидетелем одной из самых масштабных сделок в истории. Издатель культовых серий Battlefield и EA Sports FC официально стал частной компанией. Electronic Arts теперь принадлежит консорциуму во главе с государственным фондом Саудовской Аравии, а сумма сделки составила 55 миллиардов долларов.

Новые владельцы и миллиардные обязательства

Процесс поглощения, который длился почти год, завершился 4 августа 2026 года после одобрения регулирующими органами США и Европейского Союза. В число инвесторов, помимо суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), вошли американские компании Silver Lake и Affinity Partners. Последнюю основал Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. Теперь Саудовская Аравия владеет мажоритарным пакетом акций игрового гиганта, пишет Insider Gaming.

"Этот момент отдает должное выдающимся людям, чье творчество, амбиции и страсть сделали EA одной из ведущих мировых компаний в сфере интерактивных развлечений",

– прокомментировал генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон.

Интересно, что эта сделка стала крупнейшим выкупом за счет заемных средств в истории отрасли. Из общей суммы сделки в 20 миллиардов долларов банк JPMorgan предоставил в виде кредита. Этот огромный долг инвесторы перенесли непосредственно на баланс Electronic Arts, пишет TheGamer. Теперь компания должна самостоятельно выплачивать эти средства, несмотря на то, что ее операционная прибыль за прошлый год составила всего около 887 миллионов фунтов стерлингов.

Искусственный интеллект как спасительный круг

Новые владельцы планируют активно внедрять искусственный интеллект, чтобы оптимизировать расходы и быстрее погасить долги. Инвесторы надеются, что технологии генеративного ИИ существенно сократят операционные расходы на разработку игр.

Мы гордимся тем, что присоединились к PIF и Affinity Partners, чтобы инвестировать значительные средства в развитие EA, включая возможности искусственного интеллекта для улучшения разработки игр и игрового опыта,

– добавил исполнительный директор Silver Lake Эгон Дурбан.

В то же время такая стратегия вызывает беспокойство у сообщества. Эксперты прогнозируют, что необходимость обслуживания долга в 20 миллиардов долларов может привести к непопулярным решениям. Среди вероятных последствий – новая волна увольнений, еще более агрессивная монетизация в Apex Legends и играх серии FC, а также увеличение стоимости игровых новинок как минимум до 80 долларов.

Кроме того, компания уже начала предлагать брендам размещение рекламы внутри игр, что может стать новым стандартом для проектов издателя.

Несмотря на смену статуса на частную компанию, Эндрю Уилсон останется на посту генерального директора с зарплатой около 40 миллионов долларов в год.