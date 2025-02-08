PlayStation Network не работает по всему миру: геймеры требуют возмещения: геймеры требуют возмещения

С 8 февраля PlayStation Network потерпел масштабный сбой, который лишил геймеров доступа к онлайн-играм и сервисам. Пользователи по всему миру требуют возмещения за невыполнение услуг, в частности в выходные, когда проходят важные онлайн-турниры и ивенты.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Начиная с 1:00 по киевскому времени, PlayStation Network (PSN) потерпел серьезный сбой, который лишил пользователей доступа к онлайн-играм, магазинов и учетных записей.

Читать также В Electronic Arts нашли очень странную причину, чтобы объяснить провал Dragon Age: The Veilguard

Масштабный сбой PlayStation Network

Проблемы затронули все устройства, которые используют сеть PSN, включая консоли PS3, PS4, PS5 и PS Vita, а также платформы для ПК с играми Sony. Пользователи также не могли получить доступ к PlayStation Store, что еще больше усилило возмущение среди геймеров.

Согласно сообщению на официальной странице статуса PSN, "некоторые службы испытывают проблемы", а на других ресурсах, таких как X, геймеры активно выражают свое возмущение из-за сбоев и недостатка общения со стороны Sony. По состоянию на сейчас, более 71 000 пользователей по всему миру сообщили о технических проблемах.

Сеть PlayStation не работает именно в период выходных, когда проходят специальные онлайн-турниры, такие как "Weekend League" в FIFA и события с двойным XP в Call of Duty, что значительно усложняет геймерскую жизнь.

Отсутствие доступа к этим активностям, по мнению пользователей, нарушает планы игроков и становится причиной разочарования, ведь многим из них приходится тратить значительное количество времени и денег на подготовку к этим мероприятиям.

Игроки выражают недовольство и требуют компенсации за сбои в работе сервиса,, который они оплачивают.

Как можно платить за услугу, которая не работает в такие важные моменты? Это абсурд,

– отмечают пользователи в соцсетях.

Sony, в свою очередь, подтвердила, что знает о проблеме и активно работает над ее решением. Однако эта ситуация напоминает события 2011 года, когда из-за хакерской атаки PSN был выведен из строя на 23 дня, что оставило большое количество пользователей без доступа к своим играм и учетным записям на длительный период. Сейчас геймеры ждут от компании объяснений и компенсаций за неудобства.