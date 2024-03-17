Игрок Hogwarts Legacy показал интересный секрет, который скрывает один из магазинов Хогсмида

Поклонник хитовой Hogwarts Legacy нашел немного "магии от разработчиков", поделившись с сообществом интересной деталью, которую скрывает одна из лавок в Хогсмиде.

Магический мир игры от Avalanche Software скрывает немало секретов, которые геймеры продолжают открывать для себя даже спустя более чем год после релиза проекта.

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Главной прелестью Hogwarts Legacy, конечно, является огромный замок Хогвартс, который игроки могут свободно исследовать от и до.

Однако, открытый мир игры гораздо больше, а окружающие территории и поселок Хогсмид скрывают не меньше секретов чем знаменитая школа волшебников.

Пользователь Reddit под ником khasbrown недавно поделился уникальной особенностью магазина Bingle & Blatch.

В магазине есть три двери, через каждую из которых можно войти внутрь, однако именно они скрывают секрет. Дело в том, что в зависимости от того каким входом зашел игрок – меняется интерьер.

Интересный факт из игры – смотреть видео

Многие фанаты проекта с удивлением отреагировали на находку khasbrown, поскольку никогда не замечали этой детали за долгое время игры в Hogwarts Legacy.

Однако в комментариях нашлись и те кто не только знал об этой особенности Bingle & Blatch, а даже предупредили других геймеров о том, что сохранение игры внутри магазина может повредить файл.

Поэтому будьте бдительны, если захотите посетить магазин чтобы увидеть "магию разработчиков" воочию.