Sony официально представила сентябрьскую подборку игр для подписчиков сервиса PlayStation Plus. В этом месяце игроки получат продолжение культового платформера, популярный симулятор фермы и инновационную головоломку. Добавить игры в библиотеку можно будет со 2 сентября.

Главной звездой сентябрьской подборки стал приключенческий платформер Psychonauts 2 для PS4. Это долгожданное продолжение культовой игры от студии Double Fine Productions, которая принадлежит Microsoft, рассказывает 24 Канал со ссылкой PlayStation.

Кроме того, подписчики сервиса смогут получить симулятор фермерской жизни Stardew Valley для PS4. Эта игра от разработчика ConcernedApe является чрезвычайно популярной – с момента ее выхода на ПК в феврале 2016 года продажи превысили 41 миллион копий.

Третьим проектом стала головоломка Viewfinder от Sad Owl Studios, выпущенная в 2023 году. Она единственная из всей подборки вышла не только на PS4, но и на PS5.

Как отреагировали геймеры?

Реакция игроков на сентябрьскую линейку оказалась неоднозначной. С одной стороны, качество предложенных игр не вызывает сомнений. С другой – пользователи удивлены, что подборка почти полностью состоит из проектов для PS4, хотя ранее появлялись слухи о прекращении их раздачи.

Новые игры станут доступными 2 сентября для подписчиков всех трех тарифов: Essential, Extra и Premium (в некоторых регионах – Deluxe). До 1 сентября еще можно успеть забрать августовские проекты: экшен Lies of P, симулятор выживания DayZ и файтинг My Hero One's Justice 2.