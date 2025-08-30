Які ігри отримають підписники PlayStation Plus у вересні
- У вересневу добірку PlayStation Plus увійшли Psychonauts 2, Stardew Valley та Viewfinder, які будуть доступні з 2 вересня.
- Гравці відреагували неоднозначно через те, що більшість нових ігор призначені для PS4, попри чутки про їх припинення.
Sony офіційно представила вересневу добірку ігор для передплатників сервісу PlayStation Plus. Цього місяця гравці отримають продовження культового платформера, популярний симулятор ферми та інноваційну головоломку. Додати ігри до бібліотеки можна буде з 2 вересня.
Головною зіркою вересневої добірки став пригодницький платформер Psychonauts 2 для PS4. Це довгоочікуване продовження культової гри від студії Double Fine Productions, яка належить Microsoft, розповідає 24 Канал з посиланням PlayStation.
Крім того, підписники сервісу зможуть отримати симулятор фермерського життя Stardew Valley для PS4. Ця гра від розробника ConcernedApe є надзвичайно популярною – з моменту її виходу на ПК у лютому 2016 року продажі перевищили 41 мільйон копій.
Третім проєктом стала головоломка Viewfinder від Sad Owl Studios, випущена у 2023 році. Вона єдина з усієї добірки вийшла не лише на PS4, а й на PS5.
Як відреагували геймери?
Реакція гравців на вересневу лінійку виявилася неоднозначною. З одного боку, якість запропонованих ігор не викликає сумнівів. З іншого – користувачі здивовані, що добірка майже повністю складається з проєктів для PS4, хоча раніше з'являлися чутки про припинення їх роздачі.
Нові ігри стануть доступними 2 вересня для передплатників усіх трьох тарифів: Essential, Extra та Premium (в деяких регіонах – Deluxe).
Важливо! До 1 вересня ще можна встигнути забрати серпневі проєкти: екшен Lies of P, симулятор виживання DayZ та файтинг My Hero One's Justice 2.