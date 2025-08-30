Головною зіркою вересневої добірки став пригодницький платформер Psychonauts 2 для PS4. Це довгоочікуване продовження культової гри від студії Double Fine Productions, яка належить Microsoft, розповідає 24 Канал з посиланням PlayStation.

Крім того, підписники сервісу зможуть отримати симулятор фермерського життя Stardew Valley для PS4. Ця гра від розробника ConcernedApe є надзвичайно популярною – з моменту її виходу на ПК у лютому 2016 року продажі перевищили 41 мільйон копій.

Третім проєктом стала головоломка Viewfinder від Sad Owl Studios, випущена у 2023 році. Вона єдина з усієї добірки вийшла не лише на PS4, а й на PS5.

Як відреагували геймери?

Реакція гравців на вересневу лінійку виявилася неоднозначною. З одного боку, якість запропонованих ігор не викликає сумнівів. З іншого – користувачі здивовані, що добірка майже повністю складається з проєктів для PS4, хоча раніше з'являлися чутки про припинення їх роздачі.

Нові ігри стануть доступними 2 вересня для передплатників усіх трьох тарифів: Essential, Extra та Premium (в деяких регіонах – Deluxe).

Важливо! До 1 вересня ще можна встигнути забрати серпневі проєкти: екшен Lies of P, симулятор виживання DayZ та файтинг My Hero One's Justice 2.