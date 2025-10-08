Розробники попередили на сторінці гри в Steam, що це рання преальфа-версія, тому оптимізація ще не завершена, інформує 24 Канал.

Що відомо про гру та її тестування?

Приєднатися до тестування Valor Mortis, яке розробники оголосили наприкінці вересня, може кожен охочий, для цього потрібно зайти на сторінку гри в Steam і натиснути відповідну кнопку. Доступ буде відкритим до 18:00 13 жовтня за київським часом.

Розробники з One More Level зазначають, що свідомо випустили гру на етапі "преальфи", щоб якнайшвидше зібрати відгуки від гравців.

Ця версія вже містить низку покращень порівняно з попередніми збірками: реалізовано підтримку 15 мов, зокрема російської, виправлено баги та підвищено стабільність гри. Також розробники попрацювали над різноманітністю атак ворогів та системою фіксації зіткнень.

Трейлер Valor Mortis – дивіться відео:

Сюжет Valor Mortis розповідає про повсталого з мертвих солдата армії Наполеона, як зазначається на сайті гри. Ігровий процес є гібридом BioShock, звідки запозичено вид від першої особи та магію в лівій руці, та Dark Souls, що надихнув бойову систему, прокачування та дослідження світу. Історія поєднуватиме реальні історичні факти з елементами хорору та надприродного.

Повноцінний реліз Valor Mortis заплановано на 2026 рік для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та S.