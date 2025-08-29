The Last Caretaker пропонує глибокий сюжет у світі, який сформувався під впливом рішень і наслідків дій людства. Гравець виступає в ролі "останнього доглядача" – машини, яку пробудили для виконання важливої місії. Розробники з Channel 37 поділилися з 24 Каналом деталями про нову гру.

Що чекає на гравців у світі The Last Caretaker?

Головне завдання – доставити людське насіння зі спустошеної Землі до космічних поселень, що залишилися. Під час проходження гравець крок за кроком розкриватиме історію свого пробудження, дізнаватиметься про тих, хто був до нього, і шукатиме відповідь на питання, що насправді означає бути людиною.

Трейлер The Last Caretaker: дивіться відео

Геймплей поєднує виживання та крафтинг. Основою є модульна система створення предметів і бойова система, що залежить від ресурсів. Гравцям доведеться ретельно керувати запасами, адже вони є засобом для виживання. Ресурси можна використовувати для створення зброї або зберегти для швидкого відступу.

Досліджувати доведеться величезний океанічний світ, наповнений покинутими спорудами, таємничими лабораторіями та останніми гаванями людства. Практично все довкола є джерелом матеріалів: можна розбирати покинуті будівлі та техніку, щоб отримати сировину для створення зброї, електромереж та інструментів.

Коли вийде The Last Caretaker?

Гра вийде у дочасному доступі для ПК у Steam та Epic Games Store у 2025 році, а згодом відбудеться реліз на консолях. За розробку відповідає студія Channel 37 із Гельсінкі, заснована у 2021 році ветеранами індустрії.

Команда щотижня проводить стріми на YouTube і Twitch, де показує ігровий процес та світ The Last Caretaker.