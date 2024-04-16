Пока игры Fallout бьют рекорды, а Amazon и Bethesda наслаждаются успехом, Games 24 расскажет вам о том, когда именно происходят события сериала в хронологии культовой вселенной.

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Падение бомб – 2077 год

Старт "большой войны" / Фото Bethesda

Старт ужасных событий, приведших к апокалиптической ядерной бомбардировке всех всеми, состоялся 23 октября 2077 года. Поэтому никакого Cyberpunk.

Fallout 76 – 2102 год

Далее следует история жителя Хранилища под номером 76 в Западной Вирджинии, которую можно пережить благодаря последней из "основных" игр франшизы – многопользовательской RPG Fallout 76, вышедшей в 2018 году.

Трейлер Fallout 76 – смотреть видео

В ней геймерам предстоит исследовать относительно "молодую" Пустошь, ведь с момента ядерной войны прошло всего 25 лет.

Fallout – 2161 год

Постер оригинала / Фото Bethesda

Следующей по хронологии является оригинальная изометрическая Fallout, выпущенная в 1997 году тогда еще Black Isle Studios.

В ней главный герой – это житель 13 Хранилища, которому приходится отправиться на опасную миссию чтобы достать оборудование, что обеспечит его дом чистой водой.

Fallout 2 – 2241 год

Сиквел проекта, вышедший всего за год – в 1998 году, сделал скачок во времени вселенной на целых 80 лет.

Начальный ролик из Fallout 2 – посмотрите видео

Сюжет здесь довольно похож, ведь протагонистом является "избранный", которого старейшина поселка Арройо (основанного выходцами из Хранилища) отправляет в Пустошь за мощной технологией под названием GECK ("Garden of Eden Creation Kit" или же "Набор создания Райского сада"), которая нужна для того, чтобы возродить природу и жизнь на Земле.

События игры заводят игрока в уже знакомое по оригиналу 13 Хранилище, которое, впрочем давно пустует, хотя и хранит немало угроз.

Fallout 3 – 2277 год

Первый 3D представитель серии, 2008 года выпуска и авторства Bethesda, погружает геймеров в Пустошь через 36 лет после событий Fallout 2.

По истории, житель Хранилища под номером 101 отправляется на поиски отца, отправившегося на поверхность по непонятным причинам.

Трейлер игры – смотреть видео

Опасные приключения приводят протагониста к цели, но дальше события развиваются довольно трагично, ведь оказывается, что отец героя Джеймс разыскивал Очиститель – технологию, способную вернуть в Пустошь питьевую воду. Остальное – спойлеры.

Fallout New Vegas – 2281 год

Постер игры / Фото Bethesda

В 2010 году мир увидел "лучший 3D Fallout" по версии огромного количества геймеров – New Vegas от Obsidian, изданный все теми же Bethesda.

События игры имеют место в 2281 году в пустыне Мохаве, окружающей бывший Лас-Вегас, а ныне город-государство Нью-Вегас.

Главный герой – курьер службы "Мохаве Экспресс", который попал в засаду и чудом выжил, доставляя таинственный предмет, известный как "Платиновая фишка". Задача проста – отомстить Бенни (который выпустил пулю в голову героя) и вернуть потерянный предмет.

Fallout 4 – 2287 год

Две сотни и еще 10 лет после ядерной войны – ровно столько пролежал в криокамере Хранилища 111 главный герой игры.

Трейлер "четверки" – посмотрите ролик

Во время своего "сна" протагонист приходил в себя лишь на короткий миг, чтобы увидеть страшную картину – как его вторую половину застрелили, а сына похитили.

Окончательно проснувшись, он отправляется на поверхность в поисках ребенка или хотя бы истории его жизни.

Сериал Fallout – 2296 год

И вот, наконец, 2296 год – Люси из сериала Fallout выходит на поверхность, также в поисках своего отца, которого похитили таинственные рейдеры.

Трейлер сериала Fallout – смотреть видео

Хотя события сериала прямо никак не связаны с событиями ни одной игры, но не заметить огромное количество ссылок на проекты франшизы и, даже, ряд заимствованных сюжетных линий невозможно.

Поэтому, если после просмотра вам захотелось узнать всю историю вселенной Пустоши – вы теперь знаете в каком хронологическом порядке это надо делать.