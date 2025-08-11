Компания Ubisoft случайно опубликовала пресс-релиз о телевизионной адаптации Far Cry. Сериалом для канала FX занимаются создатели "Фарго" и "В Филадельфии всегда солнечно". Хотя анонс быстро удалили, детали успели распространиться по сети. Проект задуман как антология, где каждый сезон будет рассказывать отдельную историю.

Французский издатель Ubisoft готовит для поклонников серии шутеров неожиданный проект. Как заметили журналисты Eurogamer, компания преждевременно опубликовала на своем сайте анонс сериала по мотивам Far Cry, но вскоре удалила материал, информирует 24 Канал. Несмотря на это, фанаты успели сохранить копию пресс-релиза.

Смотрите также Ubisoft уверены, что микротранзакции веселят геймеров

За разработку экранизации отвечают соавтор ситкома "В Филадельфии всегда солнечно" Роб Мак-Элгенни и создатель криминальной драмы "Фарго" Ной Гоули. Мак-Элгенни также исполнит одну из ролей, а Гоули выступит шоураннером проекта.

Сериал позиционируется как антология, вдохновленная самостоятельным характером каждой игры серии. Это означает, что каждый сезон будет рассказывать о разных персонажах в разных мирах. По данным Ubisoft Film & Television, экранизация объединит фирменный психологизм Far Cry, который не чурается темных и абсурдных сторон человеческой природы, со смелым стилем канала FX.

Пока даты выхода и других подробностей о сериале нет. В то же время выход игры Far Cry 7 (кодовое название Blackbird) и многопользовательского шутера во вселенной франшизы (Maverick) ожидается в 2026 году.

Напомним, что ранее Netflix подтвердил запуск в производство сериала по мотивам игр Assassin's Creed с шоураннерами Роберто Патино и Дэвидом Винером.