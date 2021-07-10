В сеть попало видео возможной карты GTA VI: мнения геймеров разделились

На одном из форумов, посвященных GTA VI, появилась короткая видеозапись, где якобы изображена карта из будущей игры, о которой еще нет никакой официальной информации. Детали в материале.

GTA VI, пожалуй, без преувеличения самая ожидаемая игра в мире. Именно поэтому, никого не удивляет очередной ажиотаж вокруг хотя бы крохи информации, что может оказаться правдивой. На этот раз его причиной стало видео с предполагаемым "сливом" карты будущего проекта.

Тоже вариант Геймеры узнали в "слитой" карте GTA VI известный реальный город: фото

Несмотря на то, что с форума, где видео появилось впервые, его достаточно оперативно удалили – интернет помнит все. Один из пользователей успел сохранить ролик и залил его на сабреддит, посвященный GTA VI, на котором никак не утихают обсуждения увиденного.

Новый "слив" подтверждает фанатскую теорию о том, что новая часть франшизы отправит игроков в уже знакомые локации, а именно в городок Vice City, который, конечно же, существенно пополнится новыми районами и местами, доступными для изучения.

Хотя город и претерпел существенных изменений, настоящие фанаты все же узнают в нем знакомые улочки и общие планы местности. Также на карте, стандартно для серии, присутствуют отметки о различных мини игр и дополнительных активностей, в которых можно будет участвовать. Уже сейчас можно заметить боулинг, кинотеатры, стрип-клубы, гонки разных видов и многое другое.

Один из пользователей Reddit, даже потрудился над тем, чтобы воссоздать карту с видео в виде сплошного изображения.



Вопреки большому количеству слухов вокруг долгожданной Grand Theft Auto VI, которые к тому же частично подтверждают друг друга, стоит напомнить, что игра еще официально не анонсирована, а значит любой "слив" может оказаться выдумкой. Именно на этой почве геймерское сообщество на форумах и в соцсетях разделилось на два лагеря: тех, кто верят в правдивость новых "сливов" и тех, кто утверждают, что появление Vice City в GTA VI – это всего лишь методично поддерживаемый фейк.

Обе стороны приводят достаточно рациональные аргументы в подтверждение правдивости собственных убеждений, например "верующие" утверждают, что карту предыдущей игры серии так же "сливали" задолго до релиза и отмечают слишком много совпадений в "сливах", что выглядит "или правдой, или лучшим фейком в истории фейков". Те же кто убеждены в ложности информации, указывают на недостоверность источников, маленькие размеры карты и отсутствие хоть какой-то официальной информации.

Мы точно знаем одно: гадать кто прав, а кто нет можно сколько угодно, поэтому лучше не делать поспешных выводов и подождать анонса GTA VI от разработчиков.