Adv

Энтузиасты запустили специальную веб-платформу, где каждый может делиться своими образами для главных героев, сообщает 24 Канал.

Как работает новый фан-сервис

Сайт под названием gtafits.com разработал энтузиаст с ником squishguin через неделю после релиза игры, чтобы облегчить поиск стильных вещей в игровом мире.

Платформа функционирует как полноценная социальная сеть для шопоголиков в Вайс-Сити, где геймеры уже опубликовали сотни скриншотов с вариантами нарядов для Джейсона и Люсии.

Участники сообщества оценивают чужие наряды лайками, ищут вдохновение и формируют собственные каталоги стиля. Каждый образ содержит подробный разбор: перечень одежды, обуви, аксессуаров, причесок и татуировок.

Пример образа / Фото пользователя Breadboxx

Разработчики из Rockstar Games уделили огромное внимание детализации гардероба и разместили торговые точки по всей территории штата Леонида. Несмотря на большое количество магазинов в игре, новый портал помогает найти нужную вещь за считанные секунды с помощью удобных подсказок.

Для каждого элемента одежды сервис указывает его стоимость в игре и отмечает точное расположение нужного магазина на карте.

Это значительно облегчает жизнь тем, кто хочет, чтобы их герои выглядели стильно, но не имеет времени на самостоятельный подбор "аутфитов".

Тем более, в Леониде у геймеров и так хватает дел, ведь все хотят дойти до финала, чтобы воочию увидетьсекретное камео с культовым героем сериала.