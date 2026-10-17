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Games Новости Зеленый людоед против Rockstar – анонс обновленной версии "Шрека 2" взорвал интернет пародией на GTA 6
17 октября, 12:44
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Зеленый людоед против Rockstar – анонс обновленной версии Shrek 2 взорвал интернет пародией на GTA 6

Максим Задворский

Культовая приключенческая игра Shrek 2получит полноценный ремастер с современными графическими улучшениями. В сеть преждевременно попали официальный анонс и трейлер проекта.

Создатели ремастера игры по культовому мультфильму решили оригинально отдать дань уважения GTA 6, сообщает GameRant.

Случайная утечка от Xbox и пародия на Rockstar

Microsoft случайно опубликовала страницу игры Shrek 2 Remastered в своем цифровом магазине Xbox Store раньше запланированного срока.

Хотя оплошность быстро исправили, внимательные пользователи успели сохранить все подробности и даже трейлер проекта.

Видео начинается с узнаваемых розово-фиолетовых шрифтов и визуального стиля, который Rockstar Games использует в рекламе GTA, а далее демонстрирует обновленную игру по культовому мультфильму.

Трейлер ремастера: смотрите видео

Оригинальная игра вышла в июне 2004 года на движке Unreal Engine 2 при поддержке издательства Activision и обрела статус культового хита 2000-х годов.

Теперь разработчики из компании Aspyr Media подготовили масштабное обновление. Переиздание предложит поддержку разрешения 4K, улучшенные текстуры, полностью переработанный пользовательский интерфейс и ремастеринг сюжетных кат-сцен.

Помимо визуальных изменений, авторы добавили фоторежим и режим чит-кодов. Игроки смогут свободно переключаться между персонажами непосредственно во время сражений с боссами и решения головоломок.

Важным нововведением стал расширенный мультиплеер: проект поддерживает локальный кооператив на одном экране до 4 игроков, сетевой режим, а также смешанный формат, что позволяет сочетать "диванную игру" с онлайн-подключением.

Инсайдер под ником NotPalo в социальной сети X заявил, что игру официально представят уже 20 октября на презентации Xbox Showcase. Помимо консолей Xbox Series X и Series S, выход обновленного экшена готовят также на ПК, PlayStation и Nintendo Switch.

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