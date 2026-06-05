Обновление WWE 2K26 неожиданно добавило в игру нового персонажа, который ни разу не был замечен в реслерских поединках, информирует 24 Канал.

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Штраус Зельник стал персонажем видеоигры?

В рамках последнего апдейта в популярный симулятор реслинга был добавлен Штраус Зельник.

Известный игровой функционер получил собственную уникальную игровую модель, рейтинг в 77 пунктов и выход на ринг под легендарную композицию Фрэнка Синатры "My Way", говорит Insider Gaming.

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Зельник в WWE 2K26: смотрите видео

Поклонники WWE 2K26 сначала были изрядно удивлены, увидев такого "бойца", но довольно быстро нашли причину почему его появление в игре довольно забавным.

Геймеры сошлись во мнении, что если вам надоело отсутствие новостей о Grand Theft Auto 6, то отныне вы можете хоть как-то выплеснуть эмоции, хорошенько отлупив гендиректора издателей Rockstar на виртуальной арене.

Делать с новым персонажем можно практически все что угодно, кроме как менять его с помощью внутриигрового редактора.

Правда, создатели модификаций оперативно исправили эту "досадную" ошибку разработчиков.