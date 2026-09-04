В Steam открыли бесплатный доступ к легендарной пошаговой стратегии

Игровая платформа Steam запустила очередную масштабную акцию бесплатных выходных, которая приятно удивит поклонников тактических игр.

Пользователи платформы Valve получили уникальную возможность бесплатно опробовать одну из самых известных пошаговых стратегий современности, сообщает 24 Канал.

Эпические завоевания без каких-либо затрат

Временно бесплатным для всех желающих стал амбициозный проект Sid Meier's Civilization VII.

Это отличная возможность для тех, кто хотел оценить игру лично, но не решался потратить значительную сумму на ее покупку, ведь базовая версия стоит целых 2 999 гривен (полная цена).

Бесплатный доступ продлится до 20:00 10 сентября 2026 года

Студия Firaxis Games представила новую часть культовой серии 10 февраля 2025 года. Проект предлагает возглавить империю и провести ее через три исторические эпохи – Древний мир, Эпоху географических открытий и Современность.

Игроки могут выбрать одну нацию и вести ее до финала или же менять цивилизацию во время переходов между эпохами, создавая необычные гибридные государства. Отдельным развлечением, как всегда, является сетевой режим, позволяющий состязаться с друзьями.

Трейлер игры: смотрите видео

Для тех, кто, поиграв бесплатно, захочет оставить стратегию в своей библиотеке навсегда, сейчас действует выгодное предложение.

До 17 сентября 2026 года магазин предлагает базовую версию игры со скидкой 50% по цене 1 499 гривен (2 149 гривен за Deluxe).