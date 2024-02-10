В сети появились первые детали игрового процесса сиквела Cyberpunk 2077

Внимательные поклонники Cyberpunk 2077 проанализировали вакансии разработчиков из CD Projekt RED и смогли выловить первые детали об игровом процессе будущего сиквела.

Первые подробности игрового процесса продолжения Cyberpunk 2077 просочились в Интернет благодаря недавно обнародованным вакансиям от CD Projekt Red.

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О сиквеле Cyberpunk 2077, который сейчас имеет кодовое название "Orion" стало известно еще в октябре 2022 года.

Поговаривают, что CDPR анонсировали проект до старта разработки, с идеей, что студии будет легче найти талантливых людей для работы над игрой, о существовании которой известно всем.

Недавно бостонский филиал CDPR и его дочерний филиал в Ванкувере начали поиск кандидатов на различные вакансии, связанные с проектом.

Что удалось узнать благодаря вакансиям?

18 позиций, которые появились на сайте разработчиков 6 февраля, подтверждают, что сиквел Cyberpunk 2077 будет работать на игровом движке Unreal Engine 5, но, кроме того, также раскрывают некоторые детали об игровом процессе:

Среди требований для ведущего системного дизайнера игры указывается, что в ней будет система крафта.

CDPR планируют рассказать новую историю с помощью комбинации сценариев игрового процесса и кат-сцен, которых должно стать больше по сравнению с оригинальной игрой.

Открытый мир должен стать более живым, поскольку в нем планируют реализовать систему случайных событий, которые стали бы развлечением для игроков во время его исследования.

Хотя в конце концов узнать удалось не так и много, однако радует, что работа над проектом стартовала.