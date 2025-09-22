После успешного ремейка второй части, который вернул серию в центр внимания, настало время для выхода совершенно новой игры. Первые оценки Silent Hill f уже появляются в сети, и похоже, что Konami удалось справиться с этой задачей и снова удивить поклонников жанра ужасов.

Что говорят критики о новой части?

Silent Hill f, события которой разворачиваются в Японии 1960-х годов, получила высокие оценки от игровых изданий. На агрегаторе рецензий OpenCritic игра сейчас имеет средний балл 85 из 100, что лишь на два балла ниже ремейка Silent Hill 2, который в прошлом году получил 87 баллов. Это впечатляющий результат, особенно учитывая, насколько рискованным был шаг Konami изменить привычное для серии место действия, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

Большинство критиков сходятся во мнении, что главным преимуществом игры является ее атмосфера и сеттинг. Перенос событий в живописную, но жуткую японскую провинцию 60-х годов позволил разработчикам создать свежую историю, которая одновременно сохраняет фирменный дух Silent Hill.

Сюжет, написанный известным автором визуальных новелл Ryukishi07, получил положительные отзывы за глубину и непредсказуемость. Журналисты отмечают, что история исследует темы психологической травмы, коллективной вины и ужасных последствий столкновения традиций с современностью.

Визуальная составляющая также не оставила критиков равнодушными. Многие называют графику "впечатляющей" и "одной из самых красивых в жанре". Детализированные пейзажи, игра света и тени и дизайн монстров, вдохновленных японским фольклором, создают уникальный и незабываемый опыт.

Такие издания, как IGN и GamesSpot, поставили игре 9 из 10 , восхваляя именно визуальный стиль, сценарий и жуткую атмосферу.

TheGamer оценил игру на 4.5 из 5, назвав ее уверенным шагом, который закрепляет возвращение культовой серии.

Не все так хорошо

Однако не все отзывы были безупречными. Некоторые рецензенты, в частности из издания Push Square, которое поставило игре 7 из 10, указали на технические проблемы. Они отметили падение частоты кадров и другие мелкие недостатки, которые несколько портят общее впечатление.

Еще одним аспектом, вызвавшим смешанные реакции, стала боевая система. Хотя она и функциональная, многие назвали ее неуклюжей и менее увлекательной по сравнению с другими элементами игры, такими как исследование мира и решение головоломок.

Несмотря на эти замечания, общий консенсус остается положительным: Silent Hill f – это смелый и успешный эксперимент, который доказывает, что франшиза может развиваться в новых направлениях.

Напомним, выход игры запланирован на 25 сентября. Silent Hill выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Те, кто предварительно заказал deluxe-издание, смогут играть через ранний доступ, начиная с 23 сентября.