Після успішного ремейку другої частини, який повернув серію в центр уваги, настав час для виходу абсолютно нової гри. Перші оцінки Silent Hill f вже з’являються в мережі, і схоже, що Konami вдалося впоратися із цим завданням та знову здивувати шанувальників жанру жахів.

Що кажуть критики про нову частину?

Silent Hill f, події якої розгортаються в Японії 1960-х років, отримала високі оцінки від ігрових видань. На агрегаторі рецензій OpenCritic гра наразі має середній бал 85 зі 100, що лише на два бали нижче за ремейк Silent Hill 2, який минулого року отримав 87 балів. Це вражаючий результат, особливо враховуючи, наскільки ризикованим був крок Konami змінити звичне для серії місце дії, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Більшість критиків сходяться на думці, що головною перевагою гри є її атмосфера та сеттинг. Перенесення подій до мальовничої, але моторошної японської провінції 60-х років дозволило розробникам створити свіжу історію, яка водночас зберігає фірмовий дух Silent Hill.

Сюжет, написаний відомим автором візуальних новел Ryukishi07, отримав схвальні відгуки за глибину та непередбачуваність. Журналісти відзначають, що історія досліджує теми психологічної травми, колективної провини та жахливих наслідків зіткнення традицій із сучасністю.

Візуальний складник також не залишила критиків байдужими. Багато хто називає графіку "вражаючою" та "однією з найкрасивіших у жанрі". Деталізовані пейзажі, гра світла й тіні та дизайн монстрів, натхненних японським фольклором, створюють унікальний та незабутній досвід.

Такі видання, як IGN та GamesSpot, поставили грі 9 з 10, вихваляючи саме візуальний стиль, сценарій та моторошну атмосферу.

, вихваляючи саме візуальний стиль, сценарій та моторошну атмосферу. TheGamer оцінив гру на 4.5 з 5, назвавши її впевненим кроком, який закріплює повернення культової серії.

Не все так добре

Однак не всі відгуки були бездоганними. Деякі рецензенти, зокрема з видання Push Square, яке поставило грі 7 з 10, вказали на технічні проблеми. Вони відзначили падіння частоти кадрів та інші дрібні недоліки, які дещо псують загальне враження.

Ще одним аспектом, що викликав змішані реакції, стала бойова система. Хоча вона й функціональна, багато хто назвав її незграбною та менш захопливою порівняно з іншими елементами гри, як-от дослідження світу та розв'язування головоломок.

Попри ці зауваження, загальний консенсус залишається позитивним: Silent Hill f – це сміливий та успішний експеримент, який доводить, що франшиза може розвиватися в нових напрямках.

Нагадаємо, вихід гри заплановано на 25 вересня. Silent Hill вийде на PS5, Xbox Series X|S та ПК. Ті, хто попередньо замовив deluxe-видання, зможуть грати через ранній доступ, починаючи з 23 вересня.