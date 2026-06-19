Государственным служащим из Великобритании месяцами платили за то, чтобы они играли в GTA Online, сообщает The Telegraph.

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Что чиновники из Великобритании искали в GTA Online?

Как выяснилось, с конца 2024 года сотрудники команды "Policy Lab" Министерства образования Великобритании, в которую входят около 30 госслужащих, регулярно играли в GTA Online на работе.

Делалось это не просто так. Как утверждается, во время игры они общались с другими игроками, параллельно выполняя миссии, такие как ограбление ювелирного магазина.

Целью "исследователей" было пообщаться с согражданами в "безопасном пространстве", чтобы лучше понять их жизненные проблемы.

"Исследование" показало, что многие геймеры чувствовали себя гораздо комфортнее, обсуждая личные темы во время пребывания в виртуальном мире и совместного выполнения миссий, чем во время привычных офлайн-опросов со стороны госслужб.

Фактически, члены "Policy Lab" шпионили за геймерами за их же деньги (налоги), хотя и утверждают, что якобы сделали "важные выводы", сообщает Dexerto.

Мнения об этом эксперименте разделились как среди граждан, так и среди чиновников. В частности, теневой министр Кабинета министров Майк Вуд был весьма возмущён подобным открытием.

Трудолюбивые семьи будут в восторге от того, что их налоги идут на финансирование этой чепухи,

– заявил он.

Сейчас над "Policy Lab" нависла угроза расформирования, ведь их обвинили в несоразмерном соотношении затрат и результатов. Получается, доигрались?

Интересно, что это не первый раз, когда британские политики обсуждают GTA, ведь скандал с профсоюзами в Rockstar в своё время даже привлек внимание премьера Кира Стармера.