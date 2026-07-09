Отдел кадров Bethesda заставил сотрудников убрать небольшой мемориал в честь уволенных коллег

После очередной волны массовых увольнений в Xbox сотрудники Bethesda Games Studios попытались почтить память коллег небольшим мемориалом. Однако руководство отдела кадров немедленно приказало демонтировать экспозицию с фотографиями, назвав такую инициативу "неуместной" для офисного пространства.

Уволить и стереть из памяти

В начале июля корпорация Microsoft приступила к масштабному сокращению тысяч рабочих мест в своих подразделениях. Под "нож" попали студии id Software, Obsidian, Activision и Bethesda, а некоторые команды, такие как Double Fine и Ninja Theory, корпорация продала или выделила в отдельные компании. Желая выразить поддержку тем, кто потерял работу, команда в Остине организовала небольшой уголок памяти под названием "Celebration of Service" (Праздник служения). Вдохновленные этим жестом, сотрудники головного офиса в Роквилле, штат Мэриленд, сделали то же самое в среду утром. Об этом пишет издание Kotaku.

К сожалению, отдел кадров заставил нашего офис-менеджера убрать это практически немедленно,

– прокомментировал представитель профсоюза Bethesda Game Studios Union.

Отдел кадров объяснил свое решение тем, что мемориал разместили в зоне общего пользования. Хотя ранее эти же помещения свободно использовались для выставок фан-арта и других командных мероприятий, на этот раз руководство решило, что чествование уволенных коллег нарушает корпоративный порядок.

Обещания Microsoft

Ситуация в Bethesda разворачивается на фоне более глубокого конфликта между персоналом и топ-менеджментом Microsoft. В 2022 году корпорация обещала не препятствовать созданию профсоюзов, чтобы задобрить регулирующие органы перед покупкой Activision Blizzard.

Однако сейчас активисты жалуются, что компания намеренно затягивает переговоры по контрактам, которые должны были бы обеспечить защиту прав работников во время массовых сокращений.

Мы использовали зоны общего пользования для многих целей как команда, но HR считает, что Celebration of Service – это неуместно,

– добавили в официальном аккаунте профсоюза.

Нынешняя волна увольнений – не последняя. Эксперты прогнозируют, что оптимизация штата в игровом подразделении Xbox продлится в течение следующих 12 месяцев. Это создает напряженную атмосферу в студиях, где люди вынуждены работать под постоянным давлением ожидания новых сокращений, несмотря на успешные релизы и многолетнюю преданность компании.