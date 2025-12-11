Премьер Британии взял на личный контроль ситуацию с увольнениями в Rockstar

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал скандальные увольнения в студии Rockstar, которая занимается созданием самой ожидаемой игры десятилетия GTA 6.

Скандал вокруг увольнений из Rockstar не утихает и уже добрался до стен британского парламента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

К теме Перенос GTA 6 неожиданно стал одной из тем заседания польского парламента

Кир Стармер возьмется за "дело" Rockstar?

Власти Великобритании могут вмешаться в скандал вокруг создателей GTA 6, по крайней мере такая возможность существует после недавнего заседания правительства страны.

10 декабря, депутат лейбористской партии Шотландии Крис Мюррей, как сообщает members.parliament.uk, призвал кабинет министров рассмотреть скандальную ситуацию, возникшую с работниками именитой студии.

Компания по производству видеоигр Rockstar в моем округе в прошлом месяце уволила 31 сотрудника, не предоставив доказательств или возможности представительства профсоюзом. IWGB утверждает о нарушении прав профсоюзов. Согласен ли премьер-министр с тем, что все компании, независимо от прибыли и размера, должны соблюдать трудовое законодательство Великобритании, и все работники имеют право вступить в профсоюз?,

– сказал Мюррей.

Кир Стармер, взявший слово после, согласился, что ситуация является угрожающей и заявил, что он и министры "рассмотрят это конкретное дело" и обязательно будут держать руку на пульсе событий.

Видео с заседания: посмотрите ролик

Также британский премьер пообещал информировать депутата Мюррея о ходе дела.

Что известно о скандале в Rockstar?