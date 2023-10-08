Скидки до 85%: разработчик Elden Ring запустил безумную распродажу игр на Steam

Японская студия Bandai Namco запустила безумную распродажу игр на Steam со скидками д 85%. Студия известна, прежде всего, игрой Elden Ring, на которую, к слову, также действует скидка.

В общей сложности под действие распродажи попали более двух десятков видеоигр разработчика. На них действуют скидки от 34 до 85%.

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Скидки на игры Bandai Namco

Elden Ring : новая цена – 1 187 гривен, скидка 34% (старая цена – 1 799 гривен),

: новая цена – 1 187 гривен, скидка 34% (старая цена – 1 799 гривен), Tekken 7 : новая цена – 179 гривен, скидка 85% (старая цена – 1 199 гривен),

: новая цена – 179 гривен, скидка 85% (старая цена – 1 199 гривен), DRAGON BALL FighterZ : новая цена – 269 гривен, скидка 85% (старая цена – 1 799 гривен),

: новая цена – 269 гривен, скидка 85% (старая цена – 1 799 гривен), Super Robot Wars 30 : новая цена – 349 гривен, скидка 50% (старая цена – 699 гривен),

: новая цена – 349 гривен, скидка 50% (старая цена – 699 гривен), SCARLET NEXUS : новая цена – 159 гривен, скидка 80% (старая цена – 799 гривен),

: новая цена – 159 гривен, скидка 80% (старая цена – 799 гривен), Little Nightmares II: новая цена – 192 гривны, скидка 65% (старая цена – 549 гривен).

Конечно, особенно в этом списке выделяется игра Elden Ring, которая вышла только в 2022 году. Экшн-RPG сразу же после выхода смогла захватить внимание геймеров во всем мире и по-прежнему остается популярной.

Этот отличный случай позволяет приобрести Elden Ring с привлекательной скидкой. Вдобавок за довольно низкие цены можно купить и другие игры студии Bandai Namco. Распродажа продлится до 19 октября 2023 года.