Криминально дешево: скидки в Steam позволяют практически "украсть" сразу несколько крутых видеоигр
- В Steam продолжаются большие скидки на популярные игры, такие как Hogwarts Legacy, LEGO® Harry Potter Collection, и Harry Potter: Quidditch Champions со скидками до 80%.
- Скидки также распространяются на другие известные проекты, включая The Callisto Protocol, Red Dead Redemption 2, и The Last of Us Part I, с акциями до начала сентября.
- Другие игры со значительными скидками включают Battlefield 2042, UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection, и Control Ultimate Edition, скидки на которые продлятся до 1 сентября.
В цифровом магазине видеоигр Steam продолжаются огромные скидки на сразу несколько действительно стоящих проектов. На что стоит обратить внимание – узнайте в материале.
В Steam можно практически даром приобрести немало качественных видеоигр, которые станут хорошим пополнением для вашей библиотеки, сообщает 24 Канал.
Интересно Украинская видеоигра о фондовой бирже достигла отметки в 50 000 проданных копий
Чем разжиться в Steam?
Самым желанным "лотом" для рядовых геймеров, не говоря уже о фанатах "поттерианы", может стать action RPG Hogwarts Legacy цена на которую достигла исторического минимума.
Отправиться в знаменитую школу магии и раскрыть ее тайны можно всего лишь за 319 гривен (-80%). Такая цена будет держаться до 2 сентября.
Трейлер игры – смотрите видео
На радость поклонников этой магической вселенной, на платформе также уменьшили цену на LEGO® Harry Potter Collection – 209 гривен (-80%) и Harry Potter: Quidditch Champions – 179 гривен (-80%).
Для любителей более "серьезных" видеоигр, интересным вариантом для приобретения может стать хоррор The Callisto Protocol.
Игра предложит вам выжить на космическом корабле, что полнится инопланетными угрозами и подарит "вайб" легендарной серии Dead Space. Обойдется такой опыт в 168 гривен (-85%), акция продлится до 1 сентября.
Трейлер проекта – посмотрите ролик
Также хорошей идеей будет воспользоваться шансом приобрести по сниженной цене головоломку Blue Prince, которая является любимицей многолетнего главы инди-департамента PlayStation.
Имение, комнаты которого меняются ежедневно, готов к тому чтобы кто-то наконец раскрыл его секреты, но готовы ли к этому вы? Начать придется с покупки игры за 479 гривен (-20%) и успеть это сделать стоит до 8 сентября.
Трейлер – смотрите ролик
Кроме того, также стоит обратить внимание на такие проекты:
- Red Dead Redemption 2 – 649 гривен (-75%) до 8 сентября;
- Hollow Knight – 162 гривны (-50%) до 1 сентября;
- Lies of P – 812 гривен (-50%) до 2 сентября;
- The Last of Us Part I – 849 (-50%) до 1 сентября;
- Battlefield 2042 – 74 гривны (-95%) до 2 сентября;
- UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection – 599 гривен (-60%) до 1 сентября;
- Control Ultimate Edition – 67 гривен (-90%) до 1 сентября;
- Star Wars Outlaws – 683 гривны (-55%) до 1 сентября.