В Steam можно практически даром приобрести немало качественных видеоигр, которые станут хорошим пополнением для вашей библиотеки, сообщает 24 Канал.

Чем разжиться в Steam?

Самым желанным "лотом" для рядовых геймеров, не говоря уже о фанатах "поттерианы", может стать action RPG Hogwarts Legacy цена на которую достигла исторического минимума.

Отправиться в знаменитую школу магии и раскрыть ее тайны можно всего лишь за 319 гривен (-80%). Такая цена будет держаться до 2 сентября.

Трейлер игры – смотрите видео

На радость поклонников этой магической вселенной, на платформе также уменьшили цену на LEGO® Harry Potter Collection – 209 гривен (-80%) и Harry Potter: Quidditch Champions – 179 гривен (-80%).

Для любителей более "серьезных" видеоигр, интересным вариантом для приобретения может стать хоррор The Callisto Protocol.

Игра предложит вам выжить на космическом корабле, что полнится инопланетными угрозами и подарит "вайб" легендарной серии Dead Space. Обойдется такой опыт в 168 гривен (-85%), акция продлится до 1 сентября.

Трейлер проекта – посмотрите ролик

Также хорошей идеей будет воспользоваться шансом приобрести по сниженной цене головоломку Blue Prince, которая является любимицей многолетнего главы инди-департамента PlayStation.

Имение, комнаты которого меняются ежедневно, готов к тому чтобы кто-то наконец раскрыл его секреты, но готовы ли к этому вы? Начать придется с покупки игры за 479 гривен (-20%) и успеть это сделать стоит до 8 сентября.

Трейлер – смотрите ролик

Кроме того, также стоит обратить внимание на такие проекты: