У Steam можна практично задарма придбати чимало якісних відеоігор, які стануть гарним поповненням для вашої бібліотеки, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Українська відеогра про фондову біржу досягла позначки у 50 000 проданих копій

Чим розжитися в Steam?

Найбажанішим "лотом" для пересічних геймерів, годі вже й говорити про фанатів "поттеріани", може стати action RPG Hogwarts Legacy ціна на яку сягнула історичного мінімуму.

Відправитися у знамениту школу магії та розкрити її таємниці можна всього лише за 319 гривень (-80%). Така ціна триматиметься до 2 вересня.

Трейлер гри: дивіться відео

На радість шанувальників цього магічного всесвіту, на платформі також зменшили ціну на LEGO® Harry Potter Collection – 209 гривень (-80%) та Harry Potter: Quidditch Champions – 179 гривень (-80%).

Для любителів більш "серйозних" відеоігор, цікавим варіантом для придбання може стати горрор The Callisto Protocol.

Гра запропонує вам вижити на космічному кораблі, що повниться іншопланетними загрозами та подарує "вайб" легендарної серії Dead Space. Обійдеться такий досвід у 168 гривень (-85%), акція триватиме до 1 вересня.

Трейлер проєкту: перегляньте ролик

Також гарною ідеєю буде скористатися шансом придбати за зниженою ціною головоломку Blue Prince, яка є улюбленицею багаторічного очільника інді-департаменту PlayStation.

Маєток, кімнати якого міняються щодня, готовий до того аби хтось нарешті розкрив його секрети, але чи готові до цього ви? Розпочати доведеться з покупки гри за 479 гривень (-20%) і встигнути це зробити варто до 8 вересня.

Трейлер: дивіться ролик

Окрім того, також варто звернути увагу на такі проєкти: