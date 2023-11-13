Скин лошади в WoW заработал больше, чем целые игры: что стоит понимать о микротранзакиях в играх

Инди-разработчик Джейсон Голл, когда-то работавший в Blizzard, рассказал, как работают микротранзакции в играх. В качестве примера он привел историю, когда всего один скин из World of Warcraft принес разработчикам большие прибыли, чем некоторые игры.

Джейсон Голл часто делится историями из своей карьеры разработчика игр. На этот раз внимание его зрителей привлекла одна из относительно старых историй.

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Скин принес больше денег, чем игры

По словам Голла, он два года тяжело работал над StarCraft 2: Wings of Liberty – без выходных и с кучей сверхурочных часов. Впрочем, в конце концов игра заработала меньше денег, чем один скин лошади в World of Warcraft.

Вот в этом и самое большое разочарование. Потом вы спрашиваете, почему компании повсюду толкают микроплатежи? Потому что болваны продолжают это все покупать,

– пожаловался Джейсон Голл.

Как выяснилось, говорилось о Celectial Steed – коне 2010 года, который вызвал оживленную реакцию в сообществе WoW, потому что на релизе стоил 25 долларов. Впрочем, это не помешало игрокам после старта продаж создать очередь продолжительностью в 7 часов, где собралось более 140 тысяч пользователей.

Скин Celectial Steed: смотрите видео

Для сравнения, StarCraft 2: Wings of Liberty за первые 2 дня продалась тиражом в 1,5 миллиона экземпляров, а к концу 2012 года игра пересекла отметку в 6 миллионов копий. Однако в 2017 году Blizzard сделала игру бесплатной.

Общая прибыльность игры Wings of Liberty и скина Celectial Steed никогда официально не разглашалась. Впрочем, даже если предположить, что выручка у них была примерно одинакова, разработка игры и создание скина – это затраты разных уровней для их создателей. Так что очень легко догадаться, что же было более прибыльным.