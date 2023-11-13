Джейсон Голл часто делится историями из своей карьеры разработчика игр. На этот раз внимание его зрителей привлекла одна из относительно старых историй.

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Скин принес больше денег, чем игры

По словам Голла, он два года тяжело работал над StarCraft 2: Wings of Liberty – без выходных и с кучей сверхурочных часов. Впрочем, в конце концов игра заработала меньше денег, чем один скин лошади в World of Warcraft.

Вот в этом и самое большое разочарование. Потом вы спрашиваете, почему компании повсюду толкают микроплатежи? Потому что болваны продолжают это все покупать,

– пожаловался Джейсон Голл.

Как выяснилось, говорилось о Celectial Steed – коне 2010 года, который вызвал оживленную реакцию в сообществе WoW, потому что на релизе стоил 25 долларов. Впрочем, это не помешало игрокам после старта продаж создать очередь продолжительностью в 7 часов, где собралось более 140 тысяч пользователей.

Скин Celectial Steed: смотрите видео

Для сравнения, StarCraft 2: Wings of Liberty за первые 2 дня продалась тиражом в 1,5 миллиона экземпляров, а к концу 2012 года игра пересекла отметку в 6 миллионов копий. Однако в 2017 году Blizzard сделала игру бесплатной.

Общая прибыльность игры Wings of Liberty и скина Celectial Steed никогда официально не разглашалась. Впрочем, даже если предположить, что выручка у них была примерно одинакова, разработка игры и создание скина – это затраты разных уровней для их создателей. Так что очень легко догадаться, что же было более прибыльным.