Джейсон Голл часто ділиться історіями зі своєї кар'єри розробника ігор. Цього разу увагу його глядачів привернула одна з відносно давніх історій.

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Скін приніс більше грошей, ніж ігри

За словами Голла, він два роки важко працював над StarCraft 2: Wings of Liberty – без вихідних і з купою понаднормових годин. Втім, зрештою гра заробила менше грошей, ніж один скін коня у World of Warcraft.

Ось у цьому й найбільше розчарування. Потім ви питаєте, чому компанії всюди пхають мікроплатежі? Бо йолопи продовжують це все купувати,

– поскаржився Джейсон Голл.

Як з'ясувалося, мовилося про Celectial Steed – скін 2010 року, який викликав жваву реакцію в спільноті WoW, бо на релізі коштував 25 доларів. Утім, це не завадило гравцям після старту продажу устворити чергу тривалістю в 7 годин, де зібралося понад 140 тисяч користувачів.

Скін Celectial Steed: дивіться відео

Для порівняння, StarCraft 2: Wings of Liberty за перших 2 дні продалася накладом у 1,5 мільйона примірників, а до кінця 2012 року гра перетнула позначку в 6 мільйонів копій. Однак у 2017 році Blizzard зробила гру безкоштовною.

Загальна прибутковість гри Wings of Liberty та скіна Celectial Steed ніколи офіційно не розголошували. Втім, навіть якщо припустити, що виторг у них був приблизно однаковий, розробка гри й створення скіна – це витрати різних рівнів для їхніх творців. Тож дуже легко здогадатися, що ж було прибутковішим.