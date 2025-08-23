В сети появилось немало изображений на которых можно увидеть скины, которые будут доступны игрокам в Battlefield 6. Они и близко не похожи на то, что геймеры привыкли видеть в Call of Duty.

После весьма успешного бета-теста Battlefield 6, DICE продолжают работу над проектом, а в сети появляются интересные подробности, информирует 24 Канал со ссылкой на BF1 в X.

Стоит внимания Splinter Cell возвращается – Ubisoft и Netflix анонсировали сериал от авторов Джона Уика

Никаких мультяшных скинов в BF 6?

Было заранее известно, что новая часть известной серии возьмет курс отличный от конкурентов из Call of Duty по наполнению игры контентом.

В частности, речь идет о подходе к скинам бойцов. В отличие от CoD, где только за последний год появились немало неожиданных персонажей: от черепашек-ниндзя до Стэна Смита из мультсериала American Dad, DICE делают ставку на реализм.

Это подтверждает новая утечка данных из игры, опубликованная в соцсети X. В частности, пользователи могут увидеть несколько будущих скинов, которые будут представлять фракцию НАТО.

Хотя некоторые из персонажей на скриншотах не имеют текстур, это дает общее представление о векторе развития этой составляющей проекта.

Многие поклонники шутеров рады, что DICE выбрали более серьезный подход, в то время, как Call of Duty продолжает "терять свою идентичность" и пророчат невероятный успех Battlefield 6, в том числе и из-за этого.