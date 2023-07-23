Football Manager – это одна из самых "затягивающих" видеоигр, особенно для поклонников спортивных симуляторов. Однако далеко не каждый геймер провел в ней хотя бы десятую часть того времени, которую имеет в своем активе польский рекордсмен.

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Официальный новый участник Книги рекордов Гиннеса – игрок Football Manager Павел Сицинский, установивший новый мировой рекорд по самой длинной однопользовательской кампании, продолжавшейся в игре с января 2018 года вплоть до 21 мая 2546 года.

В действительности же, геймер провел в FM 10 887 часов, что равняется 453 дням и 15 часам.

Кстати, согласно правилам Книги рекордов Гиннеса, игрок не может злоупотреблять "отпуском" – механикой игры, позволяющей быстрее проматывать время, симулируя события. Чтобы претендовать на рекорд, его общая продолжительность должна составлять не более 5% всего игрового времени.

Новоиспеченный рекордсмен / Фото с guinnessworldrecords.com

Рекордная карьера Сицинского включает невероятные 310 лет работы во главе исландской команды Fimleikafélag Hafnarfjarðar, которую он тренировал с 2114 по 2434 год.

Моим самым большим достижением было то, что я привел их к 301 победе в национальном чемпионате, 677 кубкам и победам в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Клубном чемпионате мира, – рассказал рекордсмен.

Свой выбор коллектива, геймер объяснил тем, что любит маленькие лиги, ведь достижение успеха в столь неизвестном клубе больше всего доставляет радости и удовольствия от игры.

Несмотря на это, Павел успел потренировать и более известные коллективы, такие как ПСЖ, Манчестер Сити, Арсенал и Интер.