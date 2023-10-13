Фанаты Baldur's Gate 3 были в шоке, узнав возраст одной из главных героинь игры

Внимательный игрок Baldur's Gate 3 заметил в игре интересную информацию о настоящем возрасте Шэдоухарт, чем шокировал немало поклонников проекта. Детальнее о находке – в материале.

В Baldur's Gate 3 геймеров ждет разнообразие интересных персонажей, среди которых наиболее выделяются главные герои, за которых игроку предстоит вершить судьбу фэнтезийного мира.

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Каждый из них имеет собственные секреты, раскрывающиеся благодаря отдельным линиям квестов, однако один факт о Шэдоухарт все же проскользнул мимо большого количества геймеров – ее реальный возраст.

На это обратил внимание пользователь Reddit под ником TheDesktopNinja, который в одном из диалогов неожиданно обнаружил, что героиня намного старше, чем можно было бы ожидать.

Это все обо мне… сорок лет моей жизни, задокументированных так, будто я была какой-то подопытной, – говорится в реплике.

Правда, возраст полуэльфийки не означает, что она уже зрелая личность, ведь не все расы имеют такую же продолжительность жизни как люди.

В частности, учитывая, что согласно лору Dungeons & Dragons, средняя продолжительность жизни полуэльфа составляет около 180 лет, то экспрессивную послушницу Шар можно считать достаточно молодой.

Хотя и один пользователь в комментариях подсчитал, что Шэдоухарт, вероятно, даже немного старше 40, объяснив, что "Ей в действительности ближе к 50. Ей было 9, когда это произошло (ее похитили – ред.), а затем она провела 40 лет, как подопытная".

Так или иначе, забавно, что столь очевидный факт прошел мимо многих поклонников хитового проекта Larian Studios.