Сколько зарабатывают разработчики видеоигр: хэштег в твиттере раскрывает сведения о зарплатах

В твиттере набрал популярность хэштег, в рамках которого разработчики видеоигр делятся информацией о доходах. Сколько платят в Activision, Ubisoft, Riot Games и других студиях – узнайте в материале.

Недавно в твиттере стартовала волна тематических постов, в которых видеоигровые разработчики из различных студий делятся сведениями о собственных доходах.

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Откуда пошла идея

Все это происходит под красноречивым хештегом #GameDevPaidMe.

В первый раз он появился еще в июне 2020 года. Тогда разработчики начали делиться информацией о том, сколько они получали на разных должностях и в разных компаниях. Целью такого флешмоба называли выявление неравенства и достижение справедливой заработной платы для всех специалистов индустрии.

Полтора года спустя, один из сотрудников компании Bungie Майкл Эффенбергер вспомнил о хэштеге и запустил новую волну твитов, сообщив, что получает 90 тысяч долларов в год.

Сколько зарабатывают разработчики?

Среди тех, кто решил раскрыть данные о собственных финансах, были как рядовые специалисты, так и известные имена индустрии.

В частности, о своих доходах сообщил Джош Сойер – главный гейм-дизайнер Obsidian Entertainment (США), из-под легкой руки которого вышли такие известные проекты как Fallout: New Vegas и The Outer Worlds. Его зарплата за 2021 год составила 213 тысяч долларов, то есть примерно 17,7 тысячи долларов в месяц.

Обратите внимание, что средняя месячная зарплата в США составляет $4552 (по данным index.minfin.com.ua

Пользователь твиттера под ником @RiotTinyBun, которая является работницей Riot Games в должности продюсера middle-уровня, сообщила, что ее чистый годовой оклад составляет 120 тысяч долларов, а также около 30 тысяч она получает бонусом. Кроме того компания оплачивает сотрудникам медицинскую страховку и заводит для них специальный накопительный пенсионный счет.

Для сравнения, девушка с должностью главного продюсера, работающая в небольшой мексиканской студии, анонимно рассказала, что получает чуть больше 29 тысяч долларов в год.

Самыми большими зарплатами в среднем могут похвастаться технические специалисты. Доход многих из них держится на уровне $100-140 тысяч в год, а у некоторых достигает более $250 тысяч.

Среди них Крис Поллок из Demonware, работающий над серверами для Call of Duty с зарплатой в $155 тысяч в год и бонусом в 15% и Senior инженер Activision Blizzard Джаред Хайз с окладом в $201 тысячу в год.

Значительно меньше получают тестировщики. К примеру, ведущий тестер из уже упомянутой нами Obsidian Entertainment сообщил о годовом окладе в $65 тысяч, а тестировщик из французского Ubisoft получает почти вдвое меньше – всего 27 тысяч долларов.

Те, кто наполняют игровой мир контентом, а именно нарративные дизайнеры получают весьма разную зарплату – от 30 до 180 тысяч долларов в год, однако средний показатель составляет примерно 50-52 тысячи долларов ежегодно.

Что касается художников, то их годовые зарплаты в среднем колеблются в районе $20-60 тысяч. Объем выплат зависит от уровня, специализации и страны. Например, годовая зарплата Ноя Бенча, старшего технического художника в Niantic, составляет 143 тысяч долларов.