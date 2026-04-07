В сеть впервые попал скриншот протагониста из отмененной игры Rockstar

Исходный код GTA 5 рассекретил внешний вид протагониста отмененного шпионского боевика от Rockstar Games. Скриншоты впервые попали в сеть.

Похоже геймерам удалось отыскать модель главного героя из отмененной шпионской игры Rockstar, информирует Insider Gaming.

Как мог выглядеть протагонист Agent?

В начале ноября 2025 года соучредитель Rockstar Games Дэн Хаузер объяснил почему в свое время команда приняла решение отменить разработку шпионского боевика Agent.

Тогда специалистам студии показалось, что концепт открытого мира не подходит для сюжета такого проекта, поэтому геймеры так и не увидели хотя бы скриншота из игры под кодовым названием "Jimmy".

Так было вплоть до сих пор, пока пользовательница GTA Forums под ником XanaBax не нашла модель вероятного протагониста Agent в утечке исходного кода GTA 5.

Протагонист Agent от Rockstar / Фото GTA Forums

Главный узел в иерархии называется "player". Модель находится в папке "Jimmy" (кодовое имя Agent) и не появлялась ни в одной игре GTA,

– комментирует находку пользовательница.

Учитывая то, что Хаузер давно покинул Rockstar, а сама студия по уши занята работой над GTA 6 – в ближайшее время это точно вся информация, которую мы увидим об Agent.

