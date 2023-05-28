Сразу хочется проверить: поклонник заметил интересную деталь о воде в игре Skyrim

Игрок Skyrim поделился интересной деталью о воде в игре, которая много лет оставалась без внимания большинства поклонников. Похоже, теперь многие геймеры захотят самостоятельно проверить этот трюк.

Большинство игроков используют водные поверхности только для рыбалки в Skyrim. Но, как выяснилось, для них есть другое интересное применение.

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Интересная деталь о воде в Skyrim

С годами становится все очевиднее, сколько усилий Bethesda на самом деле приложила к своей классической ролевой игре. После своего выпуска Skyrim столкнулся с большим количеством критики типа "широкая, как океан, а глубокая – как лужа", но время было очень благосклонным к игре.

Так многие детали были настолько тщательно скрыты, что геймеры даже не осознавали, насколько их действительно много. Многие из этих крошечных подробностей Skyrim вызывают больше вопросов, чем ответов, но всегда интересно посмотреть, как сообщество будет их исследовать.

На этот раз поклонник обнаружил интересную деталь о воде в игре – в его случае речь о горном ручье. Как выяснилось, воду в ручье легко можно вскипятить.

Довести воду до кипения можно с помощью огненных заклинаний. После этого заметны испарения воды. Другие пользователи заинтересовались, можно ли так же заморозить воду. Но похоже, что это, к сожалению, не сработало.