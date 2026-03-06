Инди-хит Slay the Spire 2 опередил Marathon в Steam – даже авторы удивлены

Новая неделя в Steam принесла неожиданный результат. Многие ожидали, что главным релизом станет сетевой шутер Marathon от Bungie, но внимание игроков перехватило инди-продолжение Slay the Spire 2. Карточный роглайк не только возглавил чарты продаж, но и показал значительно более высокий онлайн, чем крупный AAA-проект.

Выход Slay the Spire 2 в раннем доступе стал настоящим сюрпризом для индустрии. Продолжение популярного карточного роглайка от студии Mega Crit сразу поднялось на первое место в списке бестселлеров Steam и быстро собрало огромную аудиторию, если верить данным SteamDB. Пиковый онлайн игры достиг примерно 430 тысяч одновременных игроков.

Смотрите также Аналитики объяснили, почему игры PlayStation на ПК продаются все хуже и хуже

Как инди-игра опередила большой шутер?

Выход Slay the Spire 2 в раннем доступе стал настоящим сюрпризом для индустрии. Продолжение популярного карточного роглайка от студии Mega Crit сразу поднялось на первое место в списке бестселлеров Steam и быстро собрало огромную аудиторию. Пиковый онлайн игры достиг примерно 430 тысяч одновременных игроков.

Для сравнения, Marathon, новый сетевой шутер от Bungie, показал значительно более скромные результаты. Игра смогла подняться лишь на второе место в чартах (позже – на третье), а ее максимальный онлайн остановился на около 88 тысячах игроков.

Такое соотношение стало неожиданностью даже для команды Mega Crit. Сооснователь студии Кейси Яно признался в своем микроблоге, что не мог представить ситуацию, при которой Slay the Spire 2 обгонит Marathon по пиковому онлайну в Steam.

Из-за этого старый пост студии с поздравлением в адрес разработчиков Marathon теперь выглядит несколько иронично. В сообщении от 5 марта команда Mega Crit написала:

Поздравляем команду Marathon с запуском! Не пропустите небольшие инди-проекты, сделанные с любовью, только потому, что вышла Slay the Spire 2.

После стремительного успеха их игры эта шутка, по словам Яно, звучит немного острее, чем планировалось.

Что предлагает Slay the Spire 2?

В самой Slay the Spire 2 игрокам предлагают вернуться к знаменитому Шпилю, который по сюжету вновь открылся спустя тысячу лет. Продолжение получило измененную структуру прохождения с различными вариациями актов, новые опасности и пять персонажей.

Среди нововведений также есть кооперативный режим на четырех игроков.

Slay the Spire 2 – смотрите видео:

Еще одним фактором успеха могла стать цена. На старте раннего доступа Slay the Spire 2 стоит 25 долларов, и разработчики не предусматривают дополнительных платных элементов. В то время Marathon продается за 40 долларов и имеет косметические микротранзакции.

В итоге именно инди-продолжение стало главным событием недели в Steam, показав, что даже небольшая студия может обогнать крупный AAA-релиз, если игра попадает точно в интересы сообщества.