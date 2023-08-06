Смешной баг Skyrim заставил персонажа танцевать ирландскую джигу

Поклонники Skyrim часто сталкиваются с разнообразными забавными сбоями во время игры. Теперь один из таких заставил неигрового персонажа Ралофа исполнять ирландскую джигу.

The Elder Scrolls 5: Skyrim печально известна своими ошибками, поскольку в течение многих лет геймеры сталкивались с большим количеством сбоев в игре. Впрочем, это не поколебало всеобщую любовь к игре.

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Смешной сбой в Skyrim

Некоторые из этих ошибок могут привести к забавным ситуациям, в то время как другие могут вызвать разочарование у игроков. Впрочем, все же чаще всего у них есть смешные и несколько неожиданные последствия.

Именно так было и в этот раз. Неожиданный сбой в Skyrim заставил неигрового персонажа Ралофа довольно странно двигаться. Геймеру эти движения напомнили ирландскую джигу.

Этот сбой повлиял на части тела и движения Ралофа, поскольку кажется, что он ходит по воздуху, постоянно двигая ногами. Он пытался скрыться от нападения в соседней крепости, но при этом продолжал смешно двигаться.

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Однако это не кажется серьезной проблемой, поскольку, как правило, эти сбои можно исправить, перезагрузив игру. Геймер также рассказал, что сталкивался с большим количеством сбоев на Xbox Series X, чем на любой другой версии The Elder Scrolls 5: Skyrim.