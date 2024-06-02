Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: жестокий Кирби и за что любят Fallout
Геймеры активно делятся игровыми мемами на платформе Reddit, а мы в свою очередь предлагаем вам взглянуть на лучшие из них за последнюю неделю.
На портале Reddit можно найти самый разнообразный контент по интересам. А на сабредитах gaming и gamingmemes есть целая россыпь разнообразных геймерских мемов. Лучшие из них за последнюю неделю, на наш субъективный взгляд, собрали для вас Games 24.
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10 место – Когда характеристики важнее внешнего вида
Автор – Div-div-div-div0
Когда предмет тебе не подходит, но характеристики слишком крутые / Фото с Reddit
9 место – "Неожиданные" сюжетные повороты
Автор – Jak12Z
Каждый сюжетный поворот в играх Arkham / Фото с Reddit
8 место – Другого не дано
Автор – ChadJones72
Я, когда играю в обычные игры: надо больше силы; Я, когда играю в стратегии: надо больше точности / Фото с Reddit
7 место – Геймерская солидарность
Автор – chaosjuggler
И парни и девушки выбирают женских персонажей / Фото с Reddit
6 место – Тотальная несправедливость
Автор – dragiambra
Я: восстанавливаю здоровье множество раз во время драки; Босс: восстанавливает здоровье один раз; Я: ДА КАК ТЫ СМЕЕШЬ?! / Фото с Reddit
5 место – Время для настоящего гейминга
Автор – ItsAllSoup
Сейчас мы доведем PS5 до ее лимитов / Фото с Reddit
4 место – Всем следует бояться Кирби
Автор – romix2285
Не убила мужчину, который пытал и убил ее отца, потому что "месть это плохо"; Убил богов, потому что кто-то украл его пирожное / Фото с Reddit
3 место – Геймеры не такие, как все думают
Автор – ShaqZss
Когда люди говорят, что игры делают людей жестокими, а ты боишься выбрать грубую реплику в диалоге, потому что не хочешь обидеть NPC / Фото с Reddit
2 место – За что геймеры любят Fallout
Автор – LizardSlayer
Шэрон пролила кофе на мою новую рубашку этим утром. Я сказал ей, что все окей и мы хорошенько посмеялись над ситуацией. Если она сделает так еще раз, я засажу ей ручку прямо в ее долбаное горло. Она неплохая малышка. / Фото с Reddit
1 место – "Дайте мне просто поиграть"
Автор – everrestc
Топовые игроки, которые проводят в игре по 10 часов в день; Я пытаюсь развлечься после плохого дня на работе / Фото с Reddit