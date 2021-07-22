"Relax and chill" от Snoop Dogg: известный рэпер почти неделю стримил на Twitch без звука

Известный рэпер Snoop Dogg снова стал героем курьезной ситуации. На этот раз он несколько дней стримил без звука, а на сообщения поклонников никак не реагировал.

Наверное, почти все пользователи платформы Twitch знакомы с классической шуткой о микрофоне, который не работает. Обычно в такие моменты в чате можно увидеть просто невероятное количество сообщений о том, что стримера не слышно. Что-то похожее можно увидеть и во время трансляций известного рэпера Snoop Dogg, правда, его действительно не слышно.

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Стоит начать с того, что Snoop Dogg уже длительное время стримит на платформе Twitch (445 тысяч фолловеров). За это время он уже неоднократно становился героем различных курьезных ситуаций. Например, несколько месяцев назад рэпер назвал один из своих стримов "Sit back, relax and chill", но уже через 15 минут показал классический пример "rage quit". Самое интересное, что он забыл завершить трансляцию, а вернулся только через семь часов.

На этот раз Snoop Dogg попал в похожую забавную ситуацию. Дело в том, что он уже почти неделю стримит без звука, хотя периодически исполнитель что-то рассказывает зрителям или эмоционально реагирует на различные ситуации из игры Madden NFL. Понятно, что пользователи сразу же попытались донести это до стримера, правда, в его чате можно общаться только смайлами. Последнее не остановило зрителей, которые оперативно создали достаточно простую комбинацию из нескольких эмодзи: "микрофон" и "нет".

Правда, Snoop Dogg не смог разобрать это послание, хотя, возможно, он просто вообще не смотрит в чат. Далее поклонники попытались "достучаться" до известного исполнителя через различные соцсети. Наверное, последнее действительно сработало, потому что на одной из трансляций появился неизвестный мужчина, который оперативно решил эту проблему со звуком. Кажется, рэпер просто случайно его выключил на своих стримах. Напоследок стоит отметить, что даже без звука трансляции Snoop Dogg собирали немало просмотров (до 60 тысяч).

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