Снова спас галактику: Остин Пауэрс вернулся в Mass Effect

Блогер eli_handle_b․wav опубликовал вторую часть приключений Остина Пауэрса в Mass Effect. В этот раз известный шпион показал свои навыки флирта, а также снова спас галактику.

В октябре блогер с никнеймом eli_handle_b․wav поделился видео, на котором можно увидеть приключения Остина Пауэрса во вселенной Mass Effect. Его запись стала очень популярной, а всего она уже собрала 1,6 миллиона просмотров.

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А потому и неудивительно, что блогер взялся за продолжение, правда, предварительно он отправил Мистера Бина в Найт-Сити из видеоигры Cyberpunk 2077. В целом принцип работы энтузиаста не изменился: он объединяет кадры из фильмов и видеоигр, а также делает это довольно органично.

Стоит отметить, что Остин Пауэрс снова заменил командора Шепарда, поэтому на экранах пока нельзя увидеть их дуэт. Правда, вряд ли можно написать, что серия Mass Effect пострадала от такой замены. Шпион мирового класса идеально справился с ролью спасителя галактики, а также еще раз доказал, что он очень органично вписывается в эту вселенную.

В самом видео Остин Пауэрс флиртует с членами экипажа "Нормандии", вульгарно шутит, показывает свои навыки вождения и уничтожает гигантского Протожнеца. Интересно, что для ликвидации последнего ему понадобился только маленький пистолет.

Напоследок добавим, что пользователям сети очень понравилось это продолжение. Запись eli_handle_b․wav уже собрала 130 тысяч просмотров и более 13 тысяч лайков.

Возвращение Остина Пауэрса в Mass Effect: видео