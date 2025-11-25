Стримерша научила собаку лечить персонажей в Marvel Rivals, чтобы не отвлекаться от матча

Стримерша с ником poopernoodle нашла необычного напарника для игры в Marvel Rivals. Она объединилась со своей собакой по кличке Пи, чтобы лечить товарищей по команде. Такой дуэт продемонстрировал удивительную синхронизацию и командную работу, что помогло им одержать победу.

Как собака стала эффективным игроком поддержки?

Идея привлечь собаку к видеоиграм возникла у стримерши, которая хотела, чтобы любимец по кличке Пи заинтересовался ее хобби. Для этого она разработала специальную систему, которая позволила животному принимать полноценное участие в матчах командного шутера Marvel Rivals. Играя за персонажа по имени "Джефф сухопутная акула", автор видео отвечала за перемещение и использование большинства способностей, тогда как ее собака выполнял только одну, но очень важную функцию – лечения, пишет 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Чтобы реализовать этот замысел, была настроена специальная большая кнопка, нажимая на которую, Пи запускал целебные пузырьки. За каждое успешное нажатие по команде хозяйки собака получала лакомство.

Перед тем как отправиться в настоящий матч, оба провели тренировку, чтобы наладить взаимодействие. Во время игры они придерживались стратегии поддержки, помогая своим тиммейтам в напряженных схватках.

Правда, в один момент Пи, кажется, слишком увлекся процессом и начал непрерывно нажимать на кнопку, даже когда рядом не было союзников, которые нуждались бы в лечении. Вероятно, он понял, что каждое нажатие приносит ей лакомство. Несмотря на этот забавный случай, их команда одержала уверенную победу, и значительную роль в этом сыграла именно собака.

Автор показала процесс игры с собакой: смотрите видео

Согласно послематчевой статистике, Пи совершил 892 исцеления с точностью 80%, отмечает издание TheGamer. Кроме этого, на его счету было 5 убийств и 360 единиц нанесенного вреда – впечатляющие показатели для собаки, учитывая отсутствие других подобных прецедентов для сравнения.

Видео, на котором зафиксировано совместную игру стримерши и ее любимца, быстро стало вирусным в социальных сетях, собрав более миллиона просмотров и тысячи лайков и репостов.

