Sony меняет стратегию: часть эксклюзивов PlayStation 5 больше не выйдет на ПК

Sony пересмотрела подход к выпуску своих игр на ПК. Некоторые новые эксклюзивы PlayStation 5, в частности Ghost of Yotei и Saros, больше не планируют переносить на компьютеры. Компания решила изменить стратегию после анализа результатов последних релизов.

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил новые детали о том, как Sony Interactive Entertainment пересматривает свою политику в отношении портов игр PlayStation на персональные компьютеры. По его данным, компания отказалась от планов выпускать на ПК некоторые будущие проекты внутренних студий.

Почему Sony решила изменить подход к выпуску игр на ПК?

Речь идет прежде всего о Ghost of Yotei – новом экшене с открытым миром, а также Saros, который позиционируется как роглайк-боевик. Изначально эти игры, как и другие проекты внутренних студий Sony, рассматривались для дальнейшего релиза на ПК.

Однако за последние несколько недель, по словам источников Шраера, компания изменила решение и решила оставить их эксклюзивами PlayStation 5.

При этом Sony не собирается полностью отказываться от выпуска игр на компьютерах. Согласно информации Bloomberg, портирование продолжится для двух категорий проектов.

Первая – это мультиплеерные игры, среди которых упоминаются Marathon и Marvel Tokon.

Вторая – однопользовательские проекты от сторонних студий, например Death Stranding 2: On the Beach и Kena: Scars of Kosmora.

Причиной изменения стратегии называют несколько факторов.

Во-первых , некоторые последние релизы Sony на ПК не продемонстрировали ожидаемых результатов.

Во-вторых, в компании обеспокоены тем, что слишком быстрый или массовый перенос крупных эксклюзивов на другую платформу может ослабить бренд PlayStation и уменьшить мотивацию покупать консоли.

Почему это вообще происходило?

Стоит напомнить, что Sony начала активно переносить свои игры на ПК лишь в 2020 году. Тогда компания решила расширить аудиторию, выпуская компьютерные версии через несколько лет после консольного релиза. Благодаря этой стратегии игроки на ПК получили доступ к ряду популярных франшиз, среди которых The Last of Us, Marvel's Spider-Man, Horizon и God of War.

Однако теперь, судя по новым данным, Sony пытается найти баланс между расширением аудитории и сохранением ценности собственной экосистемы. Именно поэтому часть крупных игр внутренних студий может так и остаться привязанной к PlayStation.