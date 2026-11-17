Sony разработала ошейник для геймеров / Trevor Raab
Компания Sony Interactive Entertainment подала патент на необычное устройство – гибкий ошейник для геймеров, который станет частью VR-комплекта.
Эта технология призвана создать третье чувство в виртуальной реальности и усилить эффект погружения в играх, сообщает Patentzyle.
Как работает "воздушный воротник" от Sony
Заявку под номером US 2026/0357800 A1 инженеры Ясуши Окумура, Акихито Нисиике, Кентаро Йошида, Кесуке Учида и Коичи Шионо подали в конце апреля 2026 года.
Конструкция представляет собой изогнутый воротник, который игрок надевает на шею вместе с шлемом виртуальной реальности.
Внутри устройства разработчики разместили восемь компактных вентиляторов, расположенных под углом 30 градусов друг к другу. Для мгновенной подачи воздуха конструкторы использовали пьезоэлектрические элементы, вибрирующие с ультразвуковой частотой и синхронизирующие "вдохи" с событиями на экране.
Устройство получает сигнальное управление непосредственно от игровой консоли или компьютера. Когда в виртуальной темноте к игроку подкрадывается монстр, вентиляторы поочередно подают потоки воздуха – сначала спереди, затем сбоку и сзади.
Чертеж ошейника / Фото Sony
Почему ближе приближается враг, тем чаще и сильнее становятся импульсы. Также система способна воспроизводить порыв ветра при открывании дверей, имитировать дыхание во время бега или полета и даже передавать поток от взмаха меча у лица.
Несмотря на весь абсурд, это может быть действительно иммерсивным, если его хорошо реализовать, даже за пределами хорроров,
– отметил обозреватель издания GamesRadar+ Джордан Герблик.
Несмотря на интересную концепцию, наличие патента еще не гарантирует появление серийного устройства для PSVR 2, поэтому заинтересованным геймерам придется подождать официального анонса или даже старта продаж.
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