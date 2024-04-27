Разработчик хитовой Manor Lords назвал студию в честь мема о The Witcher 3

Пока градостроительная стратегия Manor Lords покоряет рейтинг бестселлеров в Steam, ее соло-разработчик рассказал, в честь чего назвал свою игровую студию, рассмешив поклонников The Witcher 3.

Несмотря на наличие Manor Lords в Xbox Game Pass игре удалось стать настоящим хитом еще и в Steam, где она достигла отметки в 159 тысяч одновременных игроков, а 91% рецензий на игру положительны.

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Проект от польского разработчика-одиночки Грега Стыченя дает игрокам возможность почувствовать себя во главе средневекового городка.

Как лорду, вам придется провести свое поселение от небольшого поселка до настоящего шумного мегаполиса, заботясь при этом о его жителях, экономике, хозяйстве и, конечно, давая отпор всем, кто захочет посягнуть на ваши земли.

Трейлер игры – смотреть видео

Пока игра покоряет геймеров, ее разработчик раскрыл секрет странного названия своей "студии"– Slavic Magic.

Как оказалось, всему виной игра проект поляков CD Projekt RED.

Вдохновением стал мэм, который вы могли видеть, где The Witcher 3: Wild Hunt назвали результатом "водки и славянской магии". Это очень понравилось мне как инди-разработчику из Польши с небольшим бюджетом, но огромной страстью, – рассказал Грег.

Мэм, о котором идет речь – это довольно жесткая насмешка над разработчиками Mass Effect: Andromeda, которая сравнивала печально известные анимации лица из этой игры с безупречным лицом Геральта из Ривии.

Тот самый мем / Фото с PC Gamer

Хотя Manor Lords вышла только в раннем доступе, безумный интерес геймеров к игре дает уверенность в том, что Стычень сможет воплотить в жизнь все свои амбициозные замыслы – и от этого выиграют все, какие индустрия так и скромный разработчик.