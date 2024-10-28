Создатель культового шутера Max Payne рассказал как зародилась идея самого узнаваемого постера игры
Источник:Сэм Лейк в соцсети X
Легенда игровой индустрии и главная движущая сила студии Remedy Сэм Лейк, рассказал интересную байку со времен разработки Max Payne, которая раскрыла тайну создания известного постера игры.
В мире видеоигр не так много студий с идеальной репутацией, но финская Remedy безусловно одна из них. Недавно юбилей отпраздновала первая действительно прорывная игра разработчиков – Max Payne и один из ее основных создателей Сэм Лейк рассказал интересную историю со времен создания проекта.
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Все гениальное – просто
Даже через два десятилетия после выпуска Max Payne продолжает оставаться на слуху у геймеров благодаря неизгладимому следу, который этот шедевр оставил в игровой индустрии.
Шутер от Remedy многие и по сей день считают одним из лучших представителей жанра, а его эстетика до сих пор захватывает дух.
Одной из самых узнаваемых фишек игры является черно-белый постер с изображением главного героя, которому свою внешность любезно подарил неизменный глава и главный сценарист студии – Сэм Лейк.
Легендарный постер / Фото Remedy
В ответ на вопрос от одного из поклонников в соцсети X, Лейк рассказал как возникла идея этого изображения. Оказалось, что в какой-то момент разработчик просто "валял дурака" в Photoshop, которым "на самом деле не знал, как пользоваться".
В процессе у Лейка получилось что-то, что понравилось ему и команде и натолкнуло дизайнеров на конечную идею.
Это не было окончательным артом, который вы видите здесь (на постере, – ред.), но это послужило вдохновением, которое привело к нему,
– подытожил разработчик.
Фанаты Remedy утешились этой байкой, которая лишь подогрела их интерес к будущим ремастерам Max Payne и Max Payne 2, над которыми студия трудится бок о бок с Rockstar.