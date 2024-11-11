Авторов супергеройской карточной игры Marvel Rivals ждут тяжелые времена, ведь сразу 9 работников студии были задержаны по обвинению в отмывании денег, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Разработчикам грозит серьезное наказание

Как сообщает китайский новостной портал Leifeng, в студии NetEase серьезные проблемы.

По информации издания, внутреннее расследование компании выявило неслыханное – генеральный менеджер по маркетингу совместно с руководителем издательского подразделения и 7 сотрудниками низшего звена были заподозрены в отмывании огромных средств с помощью игр компании.

Оценивается, что таким образом вероятные злоумышленники отмыли до 1 миллиарда юаней, или же около 139,3 миллиона долларов.

Кроме того, горе-разработчикам приписывают мошенничество в отчетности касаемо популярности определенных проектов студии, которое они осуществляли путем приобретения трафика в ботоферм.

Подозреваемые были уволены из рядов компании, а делом уже занимается полиция, которая уже успела задержать и опросить бывших работников NetEase.