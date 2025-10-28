Создатели Call of Duty: Black Ops 6 снова пытаются отвлечь игроков от Battlefield 6

Activision второй раз за месяц открывает бесплатный доступ к Call of Duty: Black Ops 6. Акция, включающая сетевые баталии и зомби-режим, продлится с 28 октября по 3 ноября.

Похоже компания Activision идет на такой шаг сознательно на фоне старта первого сезона Battlefield 6 – крупнейшего конкурента, ведь начало акции приходится на 28 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Call of Duty. А первый сезон шутера от EA стартует именно 28 октября. К тому же вместе с ним игроки получат доступ к бесплатной королевской битве Battlefield: RedSec.

Смотрите также Игрок Battlefied 6 установил рекорд по дальности снайперского выстрела – фантастическое видео

В течение этого времени игроки Call of Duty: Black Ops 6 на всех платформах смогут бесплатно опробовать многопользовательский и зомби-режимы, как отмечается в недавней публикации в аккаунте Call of Duty в соцсети X.



Вот что ждет игроков / Фото Activision

Стоит отметить, что это уже второй подобный бесплатный период для Black Ops 6 за последний месяц. Предыдущий состоялся за день до релиза Battlefield 6.

Почему Activision идет на такой шаг?

Похоже, успех Battlefield 6 заставил Activision понервничать. Новый шутер от EA разошелся тиражом 7 миллионов копий са первые три дня и превзошел все части Call of Duty по пиковому онлайну в Steam. Хотя ранее Activision заявляла, что не видит угрозы в конкуренте, нынешние действия свидетельствуют о попытке перетянуть внимание аудитории.

В то же время Activision готовится к выпуску Call of Duty: Black Ops 7, который должен состояться 14 ноября. Разработчики называют будущую игру "самой потрясающей" в истории серии, однако фанаты далеко не в восторге от анонса, хотя разработчики отметили, что концовка Call of Duty: Black Ops 7 шокирует геймеров.

Что стоит за противостоянием Call of Duty и Battlefield?

Соперничество между франшизами Call of Duty и Battlefield имеет давнюю историю, но 2024-2025 годы стали переломными в этой борьбе. Battlefield 6 неожиданно стал серьезным вызовом для доминирования Call of Duty на рынке шутеров.

Запуск Battlefield 6 оказался более успешным, чем ожидалось. Игра не только имела стремительный финансовый успех, но и установила новый рекорд пикового онлайна в Steam, по данным SteamDB, превзойдя все предыдущие части Call of Duty. Это заставило Activision пересмотреть свою стратегию и начать активнее продвигать предыдущие проекты серии.

Call of Duty: Black Ops 7 не будет революцией

Ответом Activision должен стать Call of Duty: Black Ops 7. Журналисты уже опробовали мультиплеер, действие которой разворачивается в 2035 году. Издание GamesRadar пишет, что игра станет не революцией, а усовершенствованием предыдущей части.

Разработчики из Treyarch сделали передвижение более сбалансированным, добавили новые возможности кастомизации и вернулись к классическому дизайну карт, вдохновленного Black Ops 2.

Напомним, что игра выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и будет доступна в сервисе Game Pass с первого дня релиза.