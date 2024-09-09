Тизер-трейлер фильма Minecraft получил более 1 миллиона дизлайков, фанатам не понравилось

Трейлер долгожданного фильма Minecraft, выпущенный на прошлой неделе, вызвал бурную реакцию со стороны фанатов культовой игры-песочницы. С момента своего дебюта 4 сентября трейлер собрал более 32 миллионов просмотров на YouTube, а также почти 2 миллиона оценок, из которых более 1,3 миллиона – дизлайков.

Что не понравилось фанатам?

Подавляющее большинство негативных отзывов связано с визуальным стилем фильма, в котором голливудские актеры изображены на фоне компьютерной графики, что, по мнению многих фанатов, не соответствует потенциалу игры.

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Это недовольство побудило одного из фанатов, ютубера Alumio, выпустить ремейк тизера, оставив блочную графику оригинальной Minecraft. Сделанный фанатом трейлер был высоко оценен зрителями, многие из которых соглашаются, что он передает суть того, как должен выглядеть фильм.

Фанатский трейлер фильма Minecraft: смотрите видео

Что известно о фильме Minecraft

По сюжету официального фильма, четверо героев попадают в кубический мир Minecraft через таинственный портал. Чтобы найти путь домой, они должны положиться на свое мужество, изобретательность и игрового персонажа Стива. Премьера фильма, режиссером которого является Джаред Гесс, состоится в США 4 апреля 2025 года, а главные роли в нем исполнят Джек Блэк и Джейсон Момоа.

Оригинальный трейлер фильма Minecraft: смотрите видео

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Несмотря на то, что YouTube скрывает дизлайки на видео, сторонние платформы, такие как Return YouTube Dislikes, обнаружили огромное количество негативных оценок трейлера, что свидетельствует о широком недовольстве фанатов текущим направлением экранизации. Фанаты продолжают выражать надежду на более правдивое отображение любимой игры с приближением даты выхода фильма.