В ходе выставки Tokyo Game Show 2026 разработчики раскрыли новые подробности о будущей игре, которую выпустит компания Xbox, сообщает Xbox.

Кто вошел в звездный состав Physint

Главную роль в масштабном проекте студии Kojima Productions получил известный шведский актер Билл Скарсгард, известный по роли Пеннивайза в хорроре "Оно".

Скарсгард присоединился к уже объявленному актерскому составу, в который входят австралийская модель и актриса Чарли Фрейзер, южнокорейский актер Дон Ли и японская актриса Минами Хамабе.

Сам Кодзима отметил, что после подтверждения участия ведущих актеров видение окончательного облика проекта стало значительно четче.

Он добавил, что они с Биллом давно являются поклонниками творчества друг друга и решили вместе отправиться в это новое приключение.

Ранее в этом году команда проводила примерки костюмов, сканирование и тестовые съемки с Биллом и Чарли, что придало разработчикам огромную уверенность в выбранном направлении. Кроме того, Кодзима лично сделал фотографию для нового постера игры, на котором изображены Скарсгард и Фрейзер.

Кодзима описывает Physint как кульминацию своей более чем 40-летней карьеры в игровой индустрии и возвращение к жанру тактического шпионского экшена.

Однако в сентябре 2026 года PlayStation решила прекратить партнерство с Kojima Productions и отменила выпуск игры. Несмотря на это решение, разработчики быстро нашли нового партнера в лице Xbox, который взял на себя издание шпионского триллера.